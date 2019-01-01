التنظيم والادارة: إصدار معايير وضوابط حركة الترقيات الأسبوع المقبل

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهي من إصدار المعايير والقواعد التنظيمية لحركة ترقيات موظفي الدولة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوزارات ستتولى فيما بعد حصر أعداد الموظفين مستحقي الترقية على أساس تلك المعايير.



وأضاف رئيس الجهاز، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لأول مرة ينتهي ما يسمى بالرسوب الوظيفي بعدما أتاحت الضوابط الجديدة الترقيات الوجوبية تسكين الموظفين على الدرجة الوظيفية الأعلى بعد مضي المدة البينية اللازمة الترقي مع الاحتفاظ بالأقدمية حتى لو كانت يوم.



يشار إلى أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر نهاية يونيو الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.



ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2112016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.