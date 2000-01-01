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رياضة

دور الـ٨ للكان.. آمال "نسور نيجيريا" تواجه حلم "الأولاد" غدا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
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يلتقي المنتخب النيجيري لكرة القدم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وتأهل منتخب نيجيريا لدور الثمانية بعدما تخطي منتخب الكاميرون في دور الـ16 بالفوز عليه بنتيجة 3-2، بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا على حساب صاحب الأرض والضيافة منتخب مصر بعدما فاز عليه بهدف دون مقابل.

وصعد المنتخب النيجيري من الدور الأول للبطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين على غينيا وبوروندي وخسارة أمام مدغشقر، ثم تجاوز عقبة الكاميرون بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما تأهل منتخب جنوب إفريقيا ضمن أفضل "ثوالث" بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بعد خسارتين أمام المغرب وكوت ديفوار وانتصار على ناميبيا، ثم الفوز في دور الـ 16 على مصر 1-0.
وأقيم بين المنتخبين 15 مواجهة بين ودية ورسمية، فاز المنتخب النيجيري في 7 مباريات، مقابل 3 انتصارات للمنتخب الجنوب إفريقي، بينما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب نيجيريا 24 هدفًا في مواجهاته ضد جنوب إفريقيا واستقبلت شباكه 9 أهداف فقط.
والتقي المنتخبان مرتين فقط في بطولة أمم إفريقيا، الأولى في نصف نهائي نسخة البطولة عام 2000 وفاز منتخب نيجيريا بهدفين دون مقابل، أما الثانية كانت في دور المجموعات بنسخة عام 2004 وفاز المنتخب النيجيري برباعية نظيفة.

والمنتخبان كانا معا في مجموعة واحدة في تصفيات أمم افريقيا 2019 وفازت جنوب أفريقيا 2/0 بنيجيريا كما تعادلا في جنوب أفريقيا 1/1.

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