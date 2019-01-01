الوكالة الألمانية: عازمون على التوسع بالتعاون الإنمائى فى مصر

قال أندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في تطوير القدرات المؤسسية والإصلاح التشريعي ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين جودة التعليم.



وأضاف خلال لقائه وزراء: التنمية المحلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورات كبيرة في مجال الطاقة، والتعاون بين الدولتين أسهم في نجاح محطات شركة سيمنز في دعم منظومة الطاقة في مصر.



وأشاد أندرياس كوك، بدور الحكومة المصرية، وجهودها المبذولة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى تصميم الجانب الألماني على التوسع في التعاون الإنمائي مع مصر، بعد النتائج الإيجابية المشهودة خلال السنوات القليلة الماضية.