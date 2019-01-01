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مصر

القاهرة تواصل نقل أهالي المناطق العشوائية لمساكن جديدة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
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أكدت محافظة القاهرة أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وأن أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية في كافة المشروعات التي تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أي أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

وقالت إن أجهزة حي الشرابية أزالت 110 عقارات بمنطقة حكر السكاكيني القديم ونقل سكانها لمشروع المحروسة (1)، حيث بلغ عدد الأسر المنقولة إليها حتى الآن 485 أسرة، تم تسليمهم وحدات سكنية بديلة آمنة متكاملة الخدمات ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وأضاف أنه جار حاليا استكمال العمل في محور الطوارئ ونقل سكان العشش لمشروع أهالينا بمدينة السلام، حيث بلغ عدد الأسر التي تم نقلها 722 أسرة حتى الآن.. مشيرة إلى مواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع روضة السيدة زينب، حيث تم الانتهاء من تسكين 320 أسرة، ويجرى نقل باقي المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدي إلى وحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأوضحت أن أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة تجري على قدم وساق، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة.. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هدم 241 مدبغة و15 مقهى و12 كشكا و31 عشة خشبية و54 محلا و9 مصانع و96 مخزنا وإسطبلين ومصنعي غراء ومعرضي جلود وورشة ومطعم.

وأشارت إلى أن الدولة وفرت البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي، حيث تم توفير ورش ومدابغ وأراضي لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي على مسطح 280 فدانًا تقريبًا وغابة شجرية على مساحة 830 فدانًا للاستفادة من المياه المعالجة، وهو الذي كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة، نظرا لعدم وجود صرف صناعي وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم على شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تدميرها بصفة دائمة.

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