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عالم

الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
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جددت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، دعمها المستمر وطويل المدى لعملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل وانضمامها إلى كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك فى كلمة الإمارات التي ألقاها مندوبها الدائم عبيد سالم الزعابي لدى للأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأكد الزعابي - في مستهل كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن البند 7 يوفر محفلا يتم من خلاله عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد والوسائل الكفيلة بضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي تقوم بها لمصادرة الحقوق الأساسية للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما.

وأعرب الزعابي عن قلقه إزاء طلب عدد من الدول سحب البند 7 من جدول أعمال المجلس في كل دورة، وذلك خلافا على ما جاء في قرار المجلس 51، مؤكدا قوله "وإذ نرفض الذريعة الواهية بأن البند 7 موجه بشكل حصري وغير عادل ضد إسرائيل، نود التذكير بأن عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي ترجع أساسا إلى احتلالها لدولة فلسطين وعدم امتثالها للصكوك الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أنه من الناحية الإنسانية، تشير تقارير وكالات الإغاثة الدولية - على رأسها مكتب (أوتشا) - إلى أن حجم المساعدات قد تقلص بشكل خطير خلال السنة الماضية (2018)؛ مما تسبب في تأخير أو إلغاء عدد من البرامج الإنسانية، وأن هذا الانخفاض مرشح للتدهور خلال السنة الحالية (2019)، مشددا على موقف الإمارات الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ 130 مليون دولار خلال (2017 – 2018) كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى التبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دولار لمنظمة الأونروا في غزة لدعم القطاع التعليمي.

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