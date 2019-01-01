البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات التنظيمات النقابية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدء علي مشروع قانون بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم النقابي.



من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بعد الموافقة المبدئية أن قاعة المجلس ليس لديها العدد الكافي للموافقة النهائية على القانون.



وقال إن القانون من القوانيين المكملة للدستور ويحتاج إلى الثلثين، كما إننا "سنناقش مد حالة الطوارئ وهي تحتاج إلى الثلثين أيضا ومش عارف أكلم مين علشان النصاب يكتمل وبدء المجلس في مناقشة مواد القانون".