الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز علاقات الصداقة مع بروكسيل

أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي على كافة الصُعُدٌ، واستمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرسخ التعاون بين الجانبين، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وأشار صالح -بحسب بيان رئاسي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إلى أن العراق ينتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال القضايا الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بجهود السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، متمنيًا له النجاح في مهامه المقبلة.



ومن جانبه، أكد بيلكوا أن الاتحاد يعتبر العمل مع العراق أولوية رئيسية؛ نظرًا لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل أزمات المنطقة.