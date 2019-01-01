الكرملين: البرلمان الروسي قرر فرض عقوبات على جورجيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الروسي قرر بالإجماع فرض عقوبات على جورجيا، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد من قبل مجلس الوزراء والرئيس الروسي.



وقال بيسكوف - في تصريح صحفي، ردا على سؤال بهذا الصدد - "يمكننا أن نرى رد الفعل القوي من جانب البرلمانيين الروس وإجماعهم على فرض عقوبات على جورجيا على خلفية هذا السلوك غير المسبوق لمقدم البرنامج التلفزيوني الجورجي"، مضيفا أن "القرار النهائي بشأن فرض عقوبات على جورجيا يرجع للحكومة والرئيس"، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتخذ مثل هذا القرار.



وكان مقدم برنامج تليفزيوني جورجي وجه إهانات للرئيس الروسي يوم الأحد الماضي؛ ما دفع البرلمانيين الروس إلى الاتفاق على ضرورة فرض عقوبات على جورجيا.