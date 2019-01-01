مدرب نيجيريا : مواجهة جنوب أفريقيا صعبة ومختلفة

أكد جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا لكرة القدم صعوبة مواجهة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها غدا في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة الدولي .



وقال روهر في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "شاهدنا مباراة مصر وجنوب افريقيا ونعرفهم جيدا وكانوا معنا في التصفيات"، مضيفا "قدمنا مباراة كبيرة أمام الكاميرون ونتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة غدا".



وأضاف : "لن تكون مواجهة سهلة وهناك العديد من المفاجآت والأخطاء وعلينا التعلم منها وعدم تكرارها لنتحسن، وعلينا التحسن أكثر.. نحن خسرنا من مدغشقر وعانينا أمام الكاميرون، وعلينا أن نكون متواضعين عند الحديث عن جنوب أفريقيا".



وأوضح أن الفريق الحالي يتميز بعدم وجود إصابات بين صفوفه، قائلا "منذ بداية البطولة لا نعانى من أي إصابة أو إرهاق والكل جاهز لمباراة الغد".



وتابع: "ارتكبنا عدة أخطاء في المباريات السابقة وهي جزء من اللعبة واخطأنا ايضا في مباراة ودية امام السنغال بالاسماعيلية قبل البطولة"، متابعا "تعلمنا كثيرا من كأس العالم الأخيرة لأننا شاركنا بفريق صغير السن ونجحوا فى اكتساب خبرات كبيرة من البطولة".



وقال "عقب مباراة مدغشقر قلت للاعبين استعدوا لمواجهة الكاميرون، وبصراحة أجدها مفيدة حيث ساعدتنا كثيرا على اكتساب الثقة فى انفسنا وقدرتنا على العودة مرة اخرى حتى في حالة التأخر بالنتيجة كما حدث وتأخرنا ٢/١".



وعن تكرار مواجهة جنوب أفريقيا في التصفيات قال: "أنا وستيوارت باكستر المدير الفني أصدقاء، واتمنى أن نظل كذلك، المباراة الأخيرة أمام جنوب افريقيا في جوهانسبرج أهلتنا لكننا ندمنا أننا لم نفز رغم تسجيل هدفين صحيحين وتم إلغائهما، ومنحتهم نصائح قبل مواجهة ليبيا في التصفيات وتبادلنا الحديث وسعيد بتأهلهم ووجودهم هنا".



وقال: "الفارق يصنعه اللاعبون، واعتقد ان فريقي جائع لتحقيق الانتصارات، ونحن جاهزون لمباراة الغد، اللعب مع شمال افريقيا والجنوب مختلف تماما وكل مدرسة لها مميزاتها".