تونس: إنقاذ 71 مجتازا للحدود البحرية بطريقة غير شرعية

قال المتحدّث الرّسمي للحرس الوطني التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي اليوم الثلاثاء، إن الوحدات العائمة التابعة للحرس الوطني في المنطقة البحرية بقرقنة أنقذت 71 مجتازا للحدود البحريّة بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة، عقب تعرّض مركبهم للغرق إثر إبحارهم من سواحل (زوارة) الليبية.



وأضاف الجبابلي - في تصريح - إن المجتازين من بينهم 37 بنجلاديشيا، و4 صوماليين، و8 مغاربة، و7 جزائريين، و4 سودانيين، وتشاديان، وتونسي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.



وأحبطت المناطق البحرية للحرس الوطني بكل من (نابل وجرجيس والمنستير) عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتم التحفظ على 10 أفراد، وإطلاق سراح 4 آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و52 سنة من سكان (نابل وقابس وأريانة وجرجيس).