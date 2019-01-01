الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

الجزائر والسنغال مرشحتان للنهائي مع اقتراب دور الثمانية في كأس الأمم

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يبدو فريقان من الأكثر ثباتا في المستوى خلال السنوات الأخيرة وهما الجزائر والسنغال في طريقهما إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في إعادة لمواجهة مثيرة بينهما في دور المجموعات.

وأصبح الفريقان مرشحان لبلوغ النهائي يوم 19 يوليو مع وصول البطولة إلى دور الثمانية غدا الأربعاء بدون الدولة المضيفة وفي مواجهة المشهد المثير للحرج للمدرجات شبه الخالية.

ويبدو طريق السنغال إلى النهائي بمثابة مهمة سهلة لواحدة من أقوى التشكيلات في البطولة، لكن الجزائر تواجه اختبارا صعبا لمؤهلاتها إذا أرادت خوض المباراة النهائية باستاد القاهرة الدولي.

ويجب على المنتخب الجزائري أولا تجاوز ساحل العاج بعد غد الخميس ثم مواجهة نيجيريا أو جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي يوم الأحد.

لكن أربعة انتصارات متتالية في البطولة المقامة في مصر لم تؤكد فقط إمكانات المنتخب الجزائري، لكنها أعطت الشجاعة إلى فريق تتأثر قدراته الفنية دائما بالعقلية الهشة.

ويقود رياض محرز فريقا يقدم أداء مليئا بالطاقة، ولم يستقبل أي هدف ويسجل ببراعة، ليصبح بمثابة حالة فريدة في بطولة سيطر عليها مرة أخرى ضعف إنهاء الفرص.

وحققت الجزائر فوزا مستحقا 1-صفر على السنغال في مباراتهما بدور المجموعات يوم 27 يونيو في دفعة قوية لثقة الفريق وكان انتصارها الساحق 3-صفر على غينيا في دور الستة عشر يوم الأحد الأداء الأفضل بين كل الفرق في البطولة.

وقال بول بوت مدرب غينيا "أظهرت الجزائر أنها تمتلك فريقا جيدا على كل المستويات. إنهم أقوياء للغاية. إنه أفضل فريق في البطولة".

وأصبح طريق السنغال في القرعة سهلا بعد سلسلة من المفاجآت بخروج المغرب والكونجو الديمقراطية وغانا من دور الستة عشر.

وتلتقي السنغال مع منتخب بنين المتواضع في أولى مباريات دور الثمانية غدا الأربعاء وستكون المرشحة الأقوى لبلوغ الدور قبل النهائي أمام مدغشقر التي تشارك لأول مرة أو تونس التي تقدم أداء فاترا.

وفي جدول المباريات كانت مواجهة دور الثمانية الأبرز محجوزة لمساء الأربعاء باستاد القاهرة الدولي حيث كانت مصر ستلعب أمام مدرجات ممتلئة.

لكن من المرجح الآن أن يوفر الاستاد شبه الخالي خلفية محبطة للمواجهة المنتظرة بين جنوب أفريقيا، التي أطاحت بمصر يوم السبت، ونيجيريا التي أخرجت الكاميرون حاملة اللقب في اليوم نفسه.

وسيطرت نيجيريا على المواجهات السابقة بين الدولتين العملاقتين على الصعيد الاقتصادي في القارة لكن جنوب أفريقيا قدمت عرضا قويا على غير المتوقع لتحقق فوزا مستحقا على أصحاب الضيافة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

قضايا الدولة: الشهيد عمر القاضي ضمن المتقدمين لوظيفة مستشار.. ومنح أهله العضوية الشرفية

منذ حوالي 18 ساعة

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

منذ حوالي 6 ساعات

فى خدمتك.. تعرف على طريقة إعادة بطاقة التموين الموقوفة

منذ حوالي 15 ساعة

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

فى خدمتك.. تعرف على طريقة إعادة بطاقة التموين الموقوفة

ستوديو

نصائح للوقاية من أمراض الصيف.. تعرف عليها

طبيب جلدية يحذر من نزول البحر فى هذا الوقت (فيديو)

ناقد رياضى: الجزائر هى الأوفر حظًا للفوز بأمم إفريقيا (فيديو)

تعرف على بطلة منتخب مصر فى رفع الأثقال (فيديو)

ads

رياضة

دور الـ٨ للكان.. آمال "نسور نيجيريا" تواجه حلم "الأولاد" غدا

مدرب نيجيريا : مواجهة جنوب أفريقيا صعبة ومختلفة

الجزائر والسنغال مرشحتان للنهائي مع اقتراب دور الثمانية في كأس الأمم

مدرب جنوب أفريقيا :منتخب نيجيريا جيد للغاية..وطريقة اللعب ستتغير

الرئيس نيوز

بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية

قضايا الدولة تمنح أسرة شهيد عضوية النادي ودرع الهيئة ..تعرف على السبب

وزير الري: الحكومة مهتمة بترشيد استهلاك المياه باعتباره من مقومات الحياة

الإعلام الأمريكي لتميم: أهلاً براعي الإرهاب والكراهية

منوعات

جد يسقط حفيدته الرضيعة من الدور 11 بالخطأ

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

كشكول

وزير التعليم العالى يلتقي مع رئيس وكالة الفضاء الفرنسية بباريس

خطاب رسمي بشروط ومواعيد التسكين على كادر المعلم

التعليم العالي: 45 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

"شوقي" يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

صدور كتاب "فلسفة العلم الفيزيائى" فى نسخته العربية

مكتبة مصر الجديدة تحيى ذكرى ميلاد "الشيخ إمام" الليلة

"استراتيجية مواجهة التغييرات المناخية" بمركز الحرية اليوم

صدور ديوان "كراسة رسم" عن دار ماهى للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك