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مصر

"الرياضة": تعاون مع ألمانيا لتطوير مراكز الشباب

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت وزارة الشباب والرياضة، إلى أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير مراكز الشباب وتدريب الشباب على المهارات القيادية.

وأضافت خلال اجتماعه ضمن وفد وزاري، بحضور مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، أن 60% من سكان مصر هم من الشباب، موضحة أن الحكومة المصرية تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، مع الجانب الألمانى لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الألمانية "برلين" والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الالمانية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

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