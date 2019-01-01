التنمية المحلية: ننسق مع ألمانيا لرفع كفاءة العاملين بالمحليات

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المشروعات القائمة مع الجانب الألماني شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة وضعت نظامًا لتلقي الشكاوي من المواطنين وتركزت أكثر الشكاوى على إزالة المخلفات، وهو الأمر الذى اتخذت فيه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية خطوات كبيرة خلال الشهور الماضية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.



وأكدت اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين العاملين في مصر لإحداث التنمية الشاملة في كافة المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني في رفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية وتدريب الكوادر الشبابية بالمحافظات على العمل بالمحليات والتجاوب مع كافة المبادرات والأفكار التي يقومون بطرحها.