مدرب جنوب أفريقيا :منتخب نيجيريا جيد للغاية..وطريقة اللعب ستتغير

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم صعوبة مباراة نيجيريا غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.



وقال باكستر خلال مؤتمر صحفي اليوم :"اعتقد أنه من المهم في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا".

وأضاف أن منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، وإن الاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا.



وأوضح أن مباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد هناك شئ معين سيتكلم عنه فنيا ولكنه سيسعى لتحسين الاداء، وتابع :"نأمل في أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".



وعن مبارياته السابقة في الكان وطريقه اختياره للاعبيه قال :" لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب .. ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".



وقال "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا" .



وعن غياب مشجعي البافانا بافانا قال :"المشجعون في جنوب افريقيا أعدادهم كبيرة .. ووجودهم يلهم اللاعبين .. وسنركز أكثر في المباريات القادمة رغم غياب مشجعينا".



وعن مواجهة الغد قال ؛"نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة .. وسننظر إلى هذه المباراة وسنزيل التوتر من اللاعبين وسنحافظ على توازننا وهي في النهاية مباراة كرة قدم ومن الوارد فيها الفوز والخسارة ".



وبشأن خطة إيقاف النسور أوضح :"سنفكر جيدا في إيقاف مهاجمي نيجيريا .. ولن نفكر بصورة فردية للمهاجمين ولكن للفريق ككل ".