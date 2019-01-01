مهاجم نيجيريا :مباراة جنوب أفريقيا صعبة لكننا نسعى للفوز والتأهل

أكد أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا لكرة القدم جاهزية فريقه لخوض مباراة جنوب أفريقيا غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .



وقال إيجالو "نحن سعداء بالفوز على الكاميرون في المباراة الماضية، كانت مباراة قوية .. وسعداء بوجود مشجعين من مصر"، متابعا"أعلم من الآن أن مباراتنا غدا أمام جنوب أفريقيا صعبة ولكن الجميع مستعد للعب بقوة وتحقيق الفوز والتأهل".



وأضاف :" اتقبل النقد البناء من الجميع .. وألعب بأفضل ما لدي دائما في المباريات ".



وأكد أن الجميع لديه رغبة بالفوز بكأس الأمم الأفريقية هذه المرة وقال :"سنعمل على ذلك جميعا ولا ننظر للألقاب الفردية ".



وتابع :"بعد مباراة مدغشقر واجهنا بعض النقد .. نستغل كل الأخطاء لتحسين أنفسنا.. والخسارة غير مقبولة غدا وسنثبت ذلك بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا ".



وأشار إلى أن مواجهة المنتخبين غدا ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة في الأدوار التأهيلية ، موضحا أنه في مباراة الكاميرون السابقة طالب اللاعبين بعدم اليأس واللعب حتى النهاية وتحقق الفوز لنيجيريا بفضل ذلك .



وتوقع أن تكون مباراة جنوب أفريقيا غدا صعبة وقوية بين منتخبين كبيرين في أفريقيا .



ووجه رسالة إلى الشعب النيجيري قائلا :"أتمنى تشجيعكم ومساندتكم غدا ونعدكم بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل للدور قبل النهائي".