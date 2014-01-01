الاحتلال يطلق مصطلح "جيش حماس" بدلا من "الجناح العسكري" على كتائب القسام

كشف مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلية، أنه تم إلغاء مصطلح "الجناح العسكري لحماس" واستبداله بـ"جيش حماس" وذلك بسبب التغييرات التي تمت في هيكل وتنظيم قوات الحركة الفلسطينية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الاثنين، إن قوات الجيش اكتشفت نفق جديد، بالمنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة، ويخترق إسرائيل من منطقة كرم أبو سالم، وحتى منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالغلاف.



وأكد مانليس آن قوات جيش الاحتلال ما زالت تفحص مسار النفق، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجهز للعمل بعد.



وتم الكشف عن هذا النفق خلال عمليات الحفر، لبناء الجدار الأرضي العائق على حدود القطاع.



ويعد هذا النفق، هو رقم 18، الذي يتم اكتشافه على حدود غزة، منذ الحرب الأخيرة على القطاع المحاصر، في عام 2014.