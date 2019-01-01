حارس مرمى جنوب أفريقيا يؤكد صعوبة مباراة نيجيريا غدا في الكان

أكد رونوين ويليامس حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا أن أداء منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا في البداية لم يكن على المستوى المطلوب، مؤكدا صعوبة مواجهة نيجيريا غدا.



وقال - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا - :"نعمل جيدا في التدريبات .. ونذكر جمهورنا أن عليهم دعمنا في جميع الأحوال ونتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تطوير أنفسنا ".



وأضاف :"اعتقد أن بدايتنا كانت بطيئة بعض الشئ في البطولة .. وقمنا بتحضير أنفسنا بشكل أفضل وتدربنا جيدا وعملنا على نقاط ضعفنا واكتشفنا قوتنا".