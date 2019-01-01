مقتل وإصابة 6 أشخاص في تفجير مزدوج بصلاح الدين وسط العراق

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في تفجير مزدوج في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني محلي القول إن عبوتين ناسفتين زرعهما مسلحو تنظيم (داعش) قرب مشروع ماء قرية "شاطي الجدر" في قضاء الشرقاط انفجرتا بشكل مزدوج؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عقيد متقاعد وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.



ويحاول تنظيم (داعش) الإرهابي - بين فترة وأخرى - استهداف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، فيما يتم إحباط بعض تلك العمليات واعتقال المتورطين بتنفيذها.