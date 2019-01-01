ساليف ساني لاعب السنغال: هدفنا المنافسة على لقب الكان

أكد ساليف ساني لاعب منتخب السنغال أن فريقه لن يقلل من قدرة منتخب بنين، ولكن هدف أسود التيرانجا هو المنافسة على اللقب، مشيرا إلى أنه مستعد للعب وعلى أتم استعداد للمشاركة.



وأضاف ساني - في تصريحاته اليوم /الثلاثاء/ خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة - أن بنين لم تصعد بالصدفة وعلينا أن نستعد لهم بكل قوة من أجل تخطيهم والصعود للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا.



وأوضح لاعب شالكة الألماني أن بنين تملك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن علينا الفوز، والجميع قادر على المشاركة في أي وقت لتعويض اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة.