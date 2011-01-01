شالكه يعلن التقدم بعرض لتمديد عقد حارس مرماه نوبل

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه تقدم بعرض إلى حارس مرماه الأساسي ألكسندر نوبل لتمديد عقده.



وأكد النادي بذلك ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، لكنه لم يؤكد أن العرض يتضمن تمديد العقد حتى عام 2023 إلى جانب بند يتيح للحارسس فسخ العقد في 2021 .



ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي لنوبل 22/ عاما/ حتى عام 2020، ويسعى النادي إلى تفادي رحيل الحارس عن الفريق في صفقة انتقال حر.



وأشار النادي إلى أن محادثات ستجرى بمجرد انضمام نوبل إلى الفريق في الأسبوع المقبل لبدء الاستعدادات للموسم الجديد.



وفي حالة عدم قبول نوبل العرض، ينتظر أن يلجأ شالكه لبيعه الآن من أجل الاستفادة المالية.



وتجدر الإشارة إلى أن شالكه أعار حارس مرماه الآخر رالف فاهرمان إلى نورويتش سيتي الإنجليزي.



وأثيرت شائعات حول أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا، والذي كان قد ضم حارس مرماه الحالي مانويل نوير من شالكه في عام 2011، قد يكون مهتما بالتعاقد مع نوبل.