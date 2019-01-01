مدرب السنغال: مباراة بنين ستكون صعبة وأفريقيا لم يعد فيها فرق صغيرة

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن مباراة بنين غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون صعبة وعلينا ألا نقلل من شأنهم فلم يعد يوجد في أفريقيا فرق صغيرة.



وتواجه السنغال منتخب بنين غدا في إستاد الدفاع الجوي في افتتاح مباريات دور الثمانية بكأس الأمم الافريقية والمقامة في مصر حتي 19 يوليو الجاري.



وقال سيسيه - في تصريحاته اليوم /الثلاثاء/ خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة- إن الفريق يعاني من وجود 4 إصابات، والأمر معقد ولكن نحاول أن نتدرب على كل الاحتمالات وساجتمع بالجهاز الطبي لمعرفة موقف المصابين.



وأوضح مدرب السنغال أن بطولة أمم إفريقيا أظهرت أنه لم يعد هناك منتخبات صغيرة، خاصة بعد أداء بنين في المباريات الماضية، ورغم أن السنغال من المنتخبات المؤهلة للصعود ولكن على الورق فقط.



وشدد على أهمية التركيز في المباراة القادمة، واحترام بنين، مطالبا الجميع باللعب وبذل الجهد من أجل تخطي مباراة الغد.



وأشار سيسيه إلى أن بنين منتخب صعب ويلعب كرة جماعية ويمتلك الفريق مجموعة من اللاعبين النشطين، والذين قدموا مستويات رائعة، وهو فريق قادر على الصعود للنهائيات والاستعداد الذهني بشكل كبير، مؤكدا أن مباراة بنين بمثابة الفخ الذي علينا أن نتفادى السقوط فيه.



واختتم سيسيه تصريحاته قائلا : علينا أن نأخذ كل الأمور في الاعتبار ، وعلينا أن نتحلى بالتواضع".

م ج/ م م ر