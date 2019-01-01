كويلامبو: التعليم عنصر أساسي لتحقيق رفاهية المجتمع

أكد رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور أورلاندو كويلامبو، أن الاتحاد يسعى إلى تنمية المجتمعات، وهو الهدف الرئيسي للتعليم، داعيا إلى تطوير التعليم وتحسين مناخ الاستثمار فيه، بما يحقق رخاء ورفاهية المجتمع.



وقال كويلامبو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي، والذي تنظمه جامعة الأزهر الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر أربعة أيام - إن هناك ضرورة إلى إشراك الطلاب في البحث العلمي، لتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار وتعزيز التفكير النقدي، فضلا عن تفعيل العمل الجماعي.



ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته هذا المؤتمر الهادف، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على استضافة المؤتمر والتنظيم المتميز له، مؤكدا أن قيادات جامعة الأزهر أثبتت خلال عامين التزامها بتحقيق أهداف الاتحاد في النهوض بالتعليم العالي في القارة الإفريقية.