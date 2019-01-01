"قريشي" يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في اجتماع استثنائي للكومنولث

توجه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، إلى بريطانيا - في زيارة تستغرق يومين - للمشاركة في اجتماع استثنائي لـ"رابطة الكومنولث" بدعوة من نظيره البريطاني جيرممي هانت.



وقال قريشي - في تصريح له قبيل مغادرته نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية " إن بلاده ستواصل لعب دورها والقيام بواجباتها في "الكومنولث"، مضيفا أنه ستتاح له الفرصة لمقابلة العديد من المسؤولين بالدول الأعضاء الأخرى في الرابطة على هامش الاجتماع.



يشار إلى أن المملكة المتحدة تدعم عمل "رابطة الكومنولث" في الترويج للديمقراطية وحكم القانون والحكم الصالح وحقوق الإنسان إلى جانب عمل الرابطة المتعلق بالجوانب الاقتصادية وبالتطوير.