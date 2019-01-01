قائد بنين: مواجهة السنغال صعبة.. ولدينا طموح فى التأهل لنصف نهائى «كان»

أكد أولفييه فيردون، قائد منتخب بنين، أن الجميع في فريقه عليه أن يكون على استعداد لمباراة السنغال غدا في دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



ويواجه بنين منتخب السنغال غدًا بملعب الدفاع الجوي في افتتاح مباريات دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وقال أولفييه في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: يسعدني أن أكون قائدًا لمنتخب بلادي رغم صغر سنى، ودوري هو تحفيز اللاعبين، والجميع متحمس لمواجهة السنغال، وكل منا يسعى لبذل أقصى ما في وسعه.



وأوضح مدافع سوشو الفرنسي أن المباراة صعبة، ولكن الجميع لديه الطموح بأن نكون ندًا قويًا لمنتخب السنغال، ومنافسته على خطف تذكرة التأهل إلى نصف نهائي الكان.