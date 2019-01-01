مقتل وإصابة 6 مدنيين في انفجار قرب الحدود الصومالية الكينية

ذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم الثلاثاء، أن أربعة مدنيين على الأقل قُتلوا، وأصيب اثنان آخران، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب بالقرب من الحدود الصومالية الكينية.



وأضاف الراديو - نقلا شهود عيان - أن القنبلة انفجرت في حافلة كانت متجهة إلى بلدة (دوبلي) في إقليم جوبا السفلي جنوبي الصومال، دون التطرق إلى المزي من التفاصيل بهذا الصدد.