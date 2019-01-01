وفد من الصحة يتفقد مستشفى السلام ببورسعيد

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى السلام بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضحت الوزارة أن الوفد راجع دورة المرضى داخل العيادات الخارجية، وشدد على الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة اللازمة للمستشفى.



كما حرص الوفد على الاستماع للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، فيما أشاد المرضى بالخدمة الطبية المقدمة وغير المسبوقة على مستوى المحافظة.



يذكر أن الوفد عقد اجتماعًا فور وصوله محافظة بورسعيد مساء أمس بمقر مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمراجعة التشغيل التجريبي للمنظومة، ومعدلات تردد الأسر على الوحدات للتسجيل وفتح الملفات، إضافةً إلى تسجيل مستشفيات المنظومة بهيئة الاعتماد والرقابة، إحدى هيئات التأمين الصحي الجديد الثلاث.