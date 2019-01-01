تشيتشاريتو: سعيد للقيام بفترة ما قبل الموسم مع وست هام
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:58 ص
وكالاتطباعة
أعرب خافيير هرنانديز، تشيتشاريتو، عن سعادته بخوض فترة ما قبل الوسم مع وست هام يونايتد.
ويتم ربط مهاجم المكسيك بالرحيل عن ناديه هذا الصيف.
لكنه عبر عن سعادته للمشاركة في جولة فريق الهامرز، وقال لـ"ماركا": "أعتقد أنها ستكون رحلة جيدة، مع جماهير وست هام في الصين والعديد من الصينيين الذين يحبون مشاهدة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأضاف انه خاض التجربة سابقا مع مانشستر يونايتد ووجد ان هناك قاعدة من المعجبين متحمسة للغاية للدوري.
ويتم ربط مهاجم المكسيك بالرحيل عن ناديه هذا الصيف.
لكنه عبر عن سعادته للمشاركة في جولة فريق الهامرز، وقال لـ"ماركا": "أعتقد أنها ستكون رحلة جيدة، مع جماهير وست هام في الصين والعديد من الصينيين الذين يحبون مشاهدة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأضاف انه خاض التجربة سابقا مع مانشستر يونايتد ووجد ان هناك قاعدة من المعجبين متحمسة للغاية للدوري.