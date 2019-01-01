تشيتشاريتو: سعيد للقيام بفترة ما قبل الموسم مع وست هام

أعرب ​خافيير هرنانديز​، تشيتشاريتو، عن سعادته بخوض فترة ما قبل الوسم مع ​وست هام يونايتد​.



ويتم ربط مهاجم ​المكسيك​ بالرحيل عن ناديه هذا الصيف.



لكنه عبر عن سعادته للمشاركة في جولة فريق الهامرز، وقال لـ"ماركا": "أعتقد أنها ستكون رحلة جيدة، مع جماهير وست هام في ​الصين​ والعديد من الصينيين الذين يحبون مشاهدة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وأضاف انه خاض التجربة سابقا مع ​مانشستر يونايتد​ ووجد ان هناك قاعدة من المعجبين متحمسة للغاية للدوري.