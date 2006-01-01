فى مثل هذا اليوم حققت إيطاليا كأس العالم فى ليلة طرد زيدان

قبل 13 عاما في مثل هذا اليوم، حقق المنتخب الإيطالي لقب بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب ​فرنسا​ بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وافتتح التسجيل آنذاك لفرنسا قائده ​زين الدين زيدان​، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعدل ​ماركو ماتيراتزي​ النتيجة بضربة رأسية.



وفي الشوط الإضافي، حصل زيدان على بطاقة حمراء بعد اعتدائه على ماتيراتزي، وكانت وقتها المباراة الأخيرة لزيدان في مسيرته كلاعب كرة قدم.