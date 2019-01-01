هالكنبرج متحمس للمشاركة في سباق إنكلترا

أكّد سائق فريق رينو ​نيكو هالكنبرغ​ أنه متحمس للمشاركة في سباق إنجلترا الذي سيُقام في نهاية الأسبوع الحالي على حلبة ​سيلفرستون​ ضمن بطولة الفورمولا 1.



وقال هالكنبرغ: "سيلفرستون هي حلبة عالية السرعة مع بعض المنعطفات الكبيرة، مما يجعل القيادة عليها رائعة! اللفة صعبة ومتطلبة جسديًا للغاية، وعادة ما تشعر بالأوجاع بعد نهاية السباق! أنت بحاجة إلى إيجاد توازن جيد وعالي السرعة في السيارة لاستخراج أفضل أداء منها. لدينا بعض العمل الذي يتعين القيام به يوم الجمعة، وعلينا أن نبدأ عطلة نهاية الأسبوع على الطريق الصحيح لنضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن لتحقيق نتيجة قوية".