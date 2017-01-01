حالات إفلاس الشركات تعاود الارتفاع على مستوى العالم

توقعت شركة أتراديوس في ألمانيا للتأمين على القروض، أن يرتفع عدد الشركات التي تضطر لإعلان إفلاسها، خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قبل نحو عقد من الزمان.



وقالت الشركة في الدراسة التي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء، في مدينة كولونيا الألمانية إن وضع الشركات في دول شرق أوروبا غير مبشر.



وتتوقع الشركة تزايد أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بواقع 2%، وعزت ذلك لتزايد الأعباء المالية على المعاملات الدولية للشركات، جراء النزاعات التجارية.



لذلك يتوقع خبراء شركة أتراديوس تزايد حالات إفلاس الشركات على مستوى العالم هذا العام بنحو 2%، مقارنة بعام 2018، مع وجود أوجه تفاوت إقليمية، حيث تنبأ خبراء الشركة أن يرتفع عدد حالات الإفلاس في دول آسيا المطلة على المحيط الهادي، بنسبة 2%، مقابل نسبة ارتفاع 1% في أمريكا

الشمالية.



أما في دول غرب أوروبا فسترتفع حالات الإفلاس بنسبة 3% وفقا لتوقعات معدي الدراسة، حيث تنبأوا ارتفاع حالات الإفلاس في فرنسا بنسبة 3%، بل وبنسبة 6% في إيطاليا و7% في بريطانيا، وذلك بسبب الخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يعنيه من عوامل عدم اليقين التي تعاني منها الشركات.