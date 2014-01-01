باكستان تطلق حملة طارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال

صرح مسؤول باكستاني بأن بلاده سوف تطلق حملة طارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال، بعد أن ارتفع إجمالي عدد الأطفال المصابين بالمرض إلى 41 في العام الحالي.



وقد تم الإبلاغ عن أربع حالات إصابة جديدة بالمرض هذا الأسبوع في إقليم بالوشيستان جنوبي البلاد، وإقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد، بسبب "رفض ولي الأمر" للتطعيم.



ويرفض بعض أولياء الامور الموافقة على إعطاء التطعيم، خوفا من أن يتسبب في إصابة أبنائهم بالعقم، أو بمضاعفات أخرى.



وقال بابار بن عطا، رئيس برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان: "سيتم إطلاق حملة تطعيمات في 12 إقليما بالبلاد - حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة - في الفترة من 15 إلى 18 من يوليو".



وقد ساعد برنامج التطعيمات، الممول من جانب الأمم المتحدة، باكستان في السيطرة على انتشار المرض. وقد انخفضت حالات الاطفال المصابين إلى 12 في عام 2018، بالمقارنة بـ 304 في عام 2014.



وقتل المتشددون المئات من العاملين في مجال الصحة ومن مسؤولي الشرطة الذين يقومون بحراستهم، حيث يزعمون أن تلك التطعيمات تهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.