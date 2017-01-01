موجوروزا تنفصل عن مدربها سوميك

قالت الإسبانية جاربين موجوروزا بطلة ويمبلدون السابقة اليوم الثلاثاء إنها انفصلت عن مدربها سام سوميك بعد موسم مخيب للآمال.



وخسرت المصنفة الأولى على العالم سابقا (25 عاما) في الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا، لتفشل في الوصول إلى دور الثمانية للمرة الخامسة على التوالي في البطولات الأربع الكبرى.



وكتبت موجوروزا في حسابها على تويتر "بضع كلمات لإعلان نهاية مسيرة غير عادية تضمنت لقبين في البطولات الأربع الكبرى وصدارة التصنيف العالمي. أنا أكثر من ممتنة لتلك الأعوام الأربعة. أشكرك سام".



وعينت موجوروزا الفرنسي سوميك، الذي تولى سابقا تدريب فيكتوريا أزارينكا وأوجيني بوشار، مدربا لها في 2015 وفازت ببطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه وويمبلدون في 2017.



ورغم فوزها بلقب هذا العام في مونتيري، تراجع ترتيب موجوروزا في التصنيف العالمي ودخلت بطولة ويمبلدون وهي في المركز 27 على العالم.

