التضامن: الاستعانة بالواعظات للتعامل مع السيدات في الحج لأول مرة

قال أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار قرار بتشكيل بعثة حج الوزارة برئاسته للسفر قبل وصول الحجاج للأراضي السعودية لمراجعة الاستعدادات واستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم مع توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن.



كما سيبدأ مكتب شركة مصر للطيران المتواجد في مقر وزارة التضامن المخصص لحجاج الجمعيات، في إصدار تذاكر الطيران، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لمواعيد سفر كل فوج.



وأضاف عبد الموجود فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه سيتم إرسال واعظات لأول مرة هذا العام، لقدرتهن ومرونتهن فى التعامل مع السيدات سواء داخل الغرف أو فى المخيمات.