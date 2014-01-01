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عالم

لوكاس بيرفوس يفوز بجائزة "جيورج بوشنر" الألمانية المرموقة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فاز الكاتب السويسري، لوكاس بيرفوس، بجائزة "جيورج بوشنر" الألمانية الأدبية المرموقة لعام 2019، حسبما أعلنت الأكاديمية الألمانية للغة والشعر اليوم الثلاثاء في مدينة دارمشتات.

وتعتبر الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، أهم جائزة أدبية في ألمانيا.

ومن المقرر منح الجائزة في الثاني من نوفمبر المقبل.

وجاء في تبرير لجنة التحكيم أن "الأكاديمية الألمانية للغة والشعر تكرم باختيارها لوكاس بيرفوس راويا ومؤلفا مسرحيا بارزا في الأدب المعاصر الناطق باللغة الألمانية... بتمكنه العالي من الأسلوب وثراء وتنوع صياغاته تستكشف مسرحياته ورواياته دائما مواقف أساسية وجودية جديدة ومختلفة للحياة الحديثة".

ومن أشهر أعمال الكاتب متعدد الجوائز، رواية "مئة يوم"، التي تدور حول الإبادة الجماعية في رواندا، و"كوالا"، التي تدور حول انتحار شقيقه، ومسرحية "الاضطراب العصبي الجنسي لآبائنا".

وتمنح الأكاديمية الجائزة منذ عام 1951 لكتاب يؤلفون أعمالهم باللغة الألمانية. وبحسب بيانات الأكاديمية، فإن الفائز بالجائزة يجب أن يكون "متميزا على وجه الخصوص في كتاباته، وساهم بشكل جوهري في صياغة الحياة الثقافية الألمانية المعاصرة".

ومن بين الفائزين بهذه الجائزة، الكاتب السويسري ماكس فريش عام 1958، والكتاب الألماني جونتر جراس عام 1965، وهاينريش بول عام 1967، ويورجن بيكر عام 2014، وراينالد جوتس عام 2015، ومارسيل باير عام 2016، ويان فاجنر عام 2017، والكاتبة المجرية تيريزيا مورا.

وسُميت الجائزة على اسم الكاتب المسرحي والثوري جيورج بوشنر، الذي ولد في ألمانيا عام 1813، وتوفى في سويسرا عام 1837.

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