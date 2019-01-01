الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا لتصل إلى 39 درجة

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الغد بمعدل درجة يوميا.



وأوضح عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وصول درجة الحرارة الخميس المقبل إلى 39 درجة مئوية.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.