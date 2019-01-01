اليوم.. تجديد حبس المتهمين بـ"خلية الأمل"

تنظر - بعد قليل - نيابة أمن الدولة العليا، أمر تجديد حبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.



كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.