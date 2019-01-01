تجديد حبس سائق اختلق واقعة سرقته في بولاق أبو العلا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة التي يعمل عليها في بولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من سائق مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وآخر بالبطن، وقرر بأنه أثناء سيره بسيارة ملاكى قيادته، يعمل عليها كسائق، وبحوزته مبلغ مالي كان في طريقه لتسليمه إلى صاحب السيارة الذي يعمل لديه، فوجئ بشخصين يستوقفانه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته اعترف باختلاقه الواقعة.



وأقر بأنه استولى على المبلغ المالي نظرًا لمروره بضائقة مالية، وإخفاء هاتفه المحمول داخل السيارة قيادته، وأنه أحدث إصابته ومزق ملابسه بنفسه.

وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه وهاتفه المحمول بمكان إخفائهما داخل السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.