بالصور.. وصول أول طائرة لمطار العاصمة الإدارية

وصلت قبل قليل، أول طائرة إيرباص "امبرير ٧٦" إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، في أول تشغيل تجريبي للمطار.



وانتهت وزارة الطيران المدنى من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزًا للافتتاح تمامًا، وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادًا للتشغيل التجريبي.