إيسكو يتخلف عن رحلة ريال مدريد إلى كندا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سبب غياب إيسكو، لاعب ريال مدريد، عن رحلة الميرنجي المغادرة إلى كندا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إيسكو لن يكون ضمن البعثة التي ستغادر إلى كندا في الساعة الثانية من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بسبب انتظاره لطفله الثاني.



وأشارت إلى أن إيسكو سيلحق ببعثة ريال مدريد في كندا لاحقًا، من أجل خوض فترة الإعداد رفقة زملائه.



ولن يسافر أيضًا مع الفريق الملكي كل من فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو وكاسيميرو، بسبب مشاركتهم في بطولة كوبا أمريكا، بالإضافة إلى خيسوس فاييخو وداني سيبايوس اللذين توجا ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا.



يذكر أن مصير إيسكو مع ريال مدريد لا يزال غامضًا، حيث إن هناك العديد من الأندية التي تسعى لضمه ويعد أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس.