تبرئة الرئيس التنفيذي لشركة أورانج من تهمة فساد

برأت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء، ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج للاتصالات من تهمة المساعدة في اختلاس نحو 403 مليون يورو ( 451 مليون دولار) من الحكومة الفرنسية عندما كان يشغل منصب بوزارة المالية الفرنسية منذ عقد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القاضية كريستين مي القول إنه لا يوجد دليل على تورط ريتشارد في فساد.



كما برأت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة رجل الأعمال بيرنارد تابيه، الذي اتهمه الادعاء بالاستفادة من عملية الاختلاس.



وقال ريتشارد 57 عاما، للصحفيين بعد صدور الحكم" أشعر براحة كبيرة لرؤية إثبات براءتي ".



وكان وزير المالية الفرنسية برونو لو مير قد صرح العام الماضي بأنه سوف يتعين على ريتشارد الاستقالة من منصبه في شركة أورانج في حال إدانته.