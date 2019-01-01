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رياضة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع بواتينج

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فتح نادي بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام مدافعه جيروم بواتينج، للرحيل هذا الصيف بمقابل مادي زهيد.

وباتت مشاركة المدافع الألماني، البالغ من العمر 30 عامًا، بصفة أساسية مع البايرن بالغة الصعوبة، لا سيما مع وصول الثنائي بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، بالإضافة لنيكلاس سولي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن النادي البافاري مستعد للتخلي عن لاعبه مقابل الحصول على 15 مليون يورو فقط.

وكان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، قد صرح أمس بأن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش حسم أمره بشأن الثلاثي الدفاعي، الذي سيعتمد عليه في الموسم المقبل، حيث وضع بواتينج خارج حساباته.

وحث أولي هونيس، رئيس النادي، المدافع الألماني، في وقت سابق، على ضرورة البحث عن وجهة أخرى، لأنه لن يتحمل الجلوس على مقاعد البدلاء في الموسم القادم.

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