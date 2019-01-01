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رياضة

تحرك بايرن الأخير نحو ساني يشغل صحف ألمانيا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها عزم بايرن ميونخ القيام بمحاولة أخيرة، للتعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت صحيفة "بيلد" بعنوان "ساني.. التحرك الأخير للبايرن"، في إشارة لعودة النادي البافاري لفتح الباب أمام التعاقد مع الدولي الألماني ساني قبل نهاية الميركاتو الحالي.

بينما خرجت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "هيرنانديز.. أنا الجديد"، حيث ألقت الضوء على تقديم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز لوسائل الإعلام، أمس الإثنين، في أول ظهور بقميص البايرن.

أما صحيفة "Leipziger Volkszeitung" فسلطت الضوء على بدء المدرب الشاب جوليان ناجلسمان مهمته مع لايبزيج بقيادة أول مران استعدادي للموسم المقبل.

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