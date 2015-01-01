وكالة الأمم المتحدة تؤكد تجاوز إيران الحد المتفق عليه لتخصيب اليورانيوم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خرقت الحد الأقصى المحدد لتخصيب اليورانيوم بمقتضى الاتفاقية النووية المبرمة عام 2015.



فقد أعلنت إيران يوم الثلاثاء أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المتفق عليه بـ3.67% في ظل الاتفاقية. وقالت إنها رفعت مستوى التخصيب إلى 4.5% على الأقل.



وأعلنت وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالمراقبة النووية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أن مفتشيها تأكدوا من صحة الإعلان الإيراني.



ومن المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا عاجلا لمجلس حكامها يوم الأربعاء لمناقشة كيفية الرد.



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في وقت سابق إن أي خرق من قبل إيران لن يساعد في الحفاظ على الاتفاق النووي ولن يؤمن فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.



وتشكو طهران أنها لا تحصل على الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها الاتفاقية النووية، بسبب العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق.