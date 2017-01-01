رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة مترو "ناصر"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان، ومحافظ القاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن خطة تنفيذ الجزء النفقي بهذه المرحلة.



وأكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل يوميًا مئات الآلاف من المواطنين، وهناك تكليفات من الرئيس السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.



وأكد وزير النقل أن هذا الحدث يحقق ربط الخط الأول والخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.



واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتى يجري تنفيذها حاليًا وصلت نسبة إنجازها إلى 20% وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه مصري، وتمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم المحطة التبادلية بمحور روض الفرج حتى جامعة القاهرة، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بكافة مراحله تبلغ 97 مليار جنيه.



وأوضح الدكتور عصام والى أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة وحتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهـــــي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات " ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021، والجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)] ومخطط افتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهرة ويشمل 5 محطـات [3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)] ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.



تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة من هذا الخط كما يجرى الانتهاء من تنفيذ محطة هليوبوليس للافتتاح في أكتوبر 2019 والانتهاء من تنفيذ باقي المرحلة الرابعة وتشمل محطات (النزهة – هشام بركات –قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور) ليتم افتتاحها في إبريل 2020.