الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة مترو "ناصر"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
طباعة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان، ومحافظ القاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن خطة تنفيذ الجزء النفقي بهذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل يوميًا مئات الآلاف من المواطنين، وهناك تكليفات من الرئيس السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.

وأكد وزير النقل أن هذا الحدث يحقق ربط الخط الأول والخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتى يجري تنفيذها حاليًا وصلت نسبة إنجازها إلى 20% وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه مصري، وتمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم المحطة التبادلية بمحور روض الفرج حتى جامعة القاهرة، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بكافة مراحله تبلغ 97 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عصام والى أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة وحتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهـــــي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات " ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021، والجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)] ومخطط افتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهرة ويشمل 5 محطـات [3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)] ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة من هذا الخط كما يجرى الانتهاء من تنفيذ محطة هليوبوليس للافتتاح في أكتوبر 2019 والانتهاء من تنفيذ باقي المرحلة الرابعة وتشمل محطات (النزهة – هشام بركات –قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور) ليتم افتتاحها في إبريل 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو شعت: معدلات تنفيذ خط المترو تسير وفقًا للجدول الزمني

"عرفات": تكلفة ثالث مراحل "مترو العتبة" 44.5 مليار جنيه وافتتاح 4 محطات 2021

في 6 معلومات.. تعرف على أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق

انجازات الهيئة القومية للأنفاق خلال 2018

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدرى يكشف حقيقة رحيل قفشة وعبدالله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: مرسي دخل السجن وهو مريض وكان مصابا بأورام خبيثة بالمخ

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد للزمالك

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

ستوديو

دهب الحلو: والدتي ألقت في قلبي حب الحيوانات وترويضهم (فيديو)

درة تبدأ تصوير "بلا دليل" السبت المقبل

إحياء الذكرى الـ25 لرحيل مؤسس كوريا الشمالية (فيديو)

تعرف على أول بطولة للتزلج على الجليد فى مصر (فيديو)

ads

رياضة

أندر هيريرا: كان لدي عرض من أتلتيك بلباو

جونينيو باوليستا منسقا للمنتخب البرازيلي

التونسيون يحلقون فى سماء الفرحة مع "نسور قرطاج "عقب التأهل

سبب فشل مفاوضات برشلونة ودي ليخت

الرئيس نيوز

تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

اليوم التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

الاستمرار في سداد الضريبة العقارية نقداً حتى هذا التاريخ (مستند)

السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج

منوعات

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة

كشكول

التعليم تعلن فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية

قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لعلاج أبناء محافظة الغربية

"مدرستي صديقة للبيئة" مبادرة لزيادة المساحات الخضراء بقنا

بحضور 16 وزارة وهيئة .. مصر وألمانيا تبحثان المشروعات المستقبلية لعام 2019

إسلام سياسي

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

اتهامات جديدة لـ إخوان اليمن باستهداف المدنيين العزل في مأرب

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

صدور كتاب "فلسفة العلم الفيزيائى" فى نسخته العربية

مكتبة مصر الجديدة تحيى ذكرى ميلاد "الشيخ إمام" الليلة

"استراتيجية مواجهة التغييرات المناخية" بمركز الحرية اليوم

صدور ديوان "كراسة رسم" عن دار ماهى للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك