"التموين" تعدل سعر تكلفة رغيف العيش للمخابز

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (15) لسنة 2019، والخاص بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1552) لسنة 2019.



ونصت المادة الأولى من القرار على احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود "السولار" في عملية الإنتاج على النحو التالي:



- نوع الخبز "ماو" الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش.



- خبز "ماو" ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش.



- خبز "محجر" بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش.



ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة المخابز البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم على النحو الموضح بالمادة الأولى، بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.