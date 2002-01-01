جونينيو باوليستا منسقا للمنتخب البرازيلي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين اللاعب السابق وبطل مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان مع "السيليساو"، جونينيو باوليستا، كمنسق جديد للمنتخب البرازيلي ، بدلا من إيدو جاسبار، الذي استقال من منصبه بعد تسلمه عرضا لتولي مهمة إدارية بآرسنال الإنجليزي.



وجاء تعيين جونينيو، الذي كان يتولى منصب مدير التنمية بالاتحاد البرازيلي للعبة منذ العام الماضي، بعد يوم من تتويج البرازيل باللقب التاسع لها في كوبا أمريكا بالفوز في المباراة النهائية على بيرو 3-1 على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.



وسيعد جونينيو، اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وميدلسبره الإنجليزي، هو المنسق الأساسي لمدرب المنتخب، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.



وسبق لجونينيو (46 عاما) ارتداء قميص منتخب "الكناري" في 54 مناسبة، وتوج معه بستة ألقاب، بينها مونديال 2002 وكأس القارات 1997.