التونسيون يحلقون فى سماء الفرحة مع "نسور قرطاج "عقب التأهل

استطاع المنتخب التونسى الملقب" بنسور قرطاج" أن يدخل البهجة في نفوس الشعب التونسى عقب تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، وفوزه على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.



فقد اكتست الشوارع والميادين الرئيسية والمقاهى بالفرحة والأعلام التونسية إثر عبور قرطاج الى الدور ربع النهائى، وخرج العديد من التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بهذا الفوز ، رغم أن آراء العديد من المراقبين الرياضيين رجحت فوز منتخب غانا الملقب بـ "النجوم السوداء" على منتخب تونس، بسبب الأداء المتواضع لمنتخب "نسور قرطاج" في مباريات الدور الأول في البطولة.



ويقول محمد سليم شاب تونسى عقب مشاهدته المباراة بأحد المقاهى بشارع الحبيب بورقيبة ، أن نسور قرطاج يستحقون عن جدارة التأهل لأنهم حققوا أداء أفضل مما قدموه في دور المجموعات وتمكنوا من الظهور بشكل متماسك هجوميا ودفاعيا أمام المنتخب الغاني.



وأضاف سليم أن ملايين التونسيين يتعطشون للأجواء البهيجة التي فقدها المواطن التونسي الأيام الماضية بسبب الهجمات الإرهابية الغشيمة .



وقالت سامية العمروصى ، إن المنتخب بتأهله أمس أسعد ، ليس التونسيين فقط ، لكن أيضا قلوب الآخرين من مختلف الدول العربية ..معربة عن آمالها في أن يحقق فوزا غاليا أمام منتخب مدغشقر بعد غد الخميس.



بدوره ، قال خالد حامد - الذي خرج مع أسرته للاحتفال بالفوز - إننا لم نتوقع هذا الفوز نتيجة الأداء المتواضع الذي ظهر به اللاعبون في مباريات الدور الأول حيث لم يرتق الأداء حينها إلى مستوى تطلعات الجماهير الرياضية التونسية ولكنهم استطاعوا الظهور بوجه مشرف في لقاء غانا الذي كان مناسبة هامة لإظهار المستوى الحقيقي للمنتخب التونسي..معربا عن فرحته بالمصريين الذين شاركوهم هذا الفوز.



وعبر التونسيون عن فرحتهم بالفرجانى ساسى لنجاحه فى تسجيل الركلة الأخيرة ليمنح فريقه بطاقة التأهل ويجعلهم يحلقون معهم فى سماء الفرحة.

وقد خاض أبناء ألان جيريس المدير الفني للنسور مساء امس اللقاء آملين في كسر العقدة التاريخية أمام غانا وهو ما حدث بالفعل خاصةً بعد أن التقى المنتخبان 10 مرات من قبل ، سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وكانت الغلبة للبلاك ستارز في سبع لقاءات مقابل انتصار وحيد لتونس، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مرتين بينهما.



وبهذه النتيجة يواجه المنتخب التونسي بعد غد الخميس منتخب مدغشقر، الذي تأهل للدور ربع النهائي بفوزه على منتخب الكونغو أمس الأول الأحد ، وتقام مباراة تونس - مدغشقر على ملعب السلام بالقاهرة.

