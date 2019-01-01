الرئاسة: رئيس النيجر ودع السيسى بعد رئاسته القمة الإفريقية الاستثنائية

قالت رئاسة الجمهورية، إن رئيس النيجر محمد إيسوفو، كان في وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد رئاسته أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية، التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا.



كان الرئيس السيسي قد عاد، أمس، إلى أرض الوطن عقب مشاركته في القمة الإفريقية الاستثنائية، التي عقدت بنيامي، عاصمة النيجر، يومي السابع والثامن من يوليو الجارى.