سبب فشل مفاوضات برشلونة ودي ليخت

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سبب فشل المفاوضات بين برشلونة والهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق مع أياكس أثناء الموسم المنتهي على ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، ولكن النادي الكتالوني فشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.



وأشارت إلى أن فشل المفاوضات يعود في الأساس إلى عدم الاتفاق مع دي ليخت، بسبب قيمة الراتب والضرائب.



وكان يوفنتوس عرض على اللاعب الحصول على 10 ملايين يورو عقب خصم الضرائب، وهذا سيكلف النادي الإيطالي (16.3 مليون يورو).



أما برشلونة فاكتفى بعرض راتب يبلغ 8 ملايين يورو فقط عقب الضرائب، ولذلك اختار اللاعب الحصول على مليوني يورو زيادة سنويًا على مدار 5 مواسم.



يذكر أن يوفنتوس اقترب من حسم صفقة دي ليخت، حيث يرغب نادي السيدة العجوز في الإعلان عن الصفقة، غدًا الأربعاء، مع انطلاق المعسكر التدريبي الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو/تموز الجاري مع بدء الجولة الآسيوية للفريق.