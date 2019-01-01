بعد قليل.. مدبولي يفتتح أول مركز حكومي لتقييم القدرات والمسابقات

تبدأ بعد قليل فاعليات افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات لموظفي الدولة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



ويعد المركز المزمع افتتاحه هو أول مركز حكومي إلكتروني متخصص في تقييم القدرات وتنفيذ مسابقات التوظيف محليا ودوليا، وتحتوي منظومة التقييم والمسابقات الالكترونية على خمسة محاور يتم من خلالها تقييم الممتحنين مع الأخذ في الاعتبار أن المنظومة تسمح بإضافة أي محاور أخرى في المستقبل لقياس الجدارات السلوكية والمهارات التخصصية واللغات ومدى إتقان استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.



ويشارك بالحضور كلا من الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومحمد سعفان ووزراء القوى العاملة والاتصالات والنقل، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.